Писеев произнес слова прощания с Александром Горшковым и напомнил о его заветах

Экс-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев произнес слова прощания с Александром Горшковым и напомнил о его заветах.

— Сегодня мы прощаемся с легендой фигурного катания. Который сделал себя как спортсмен, олимпийский чемпион, президент федерации и как славный человек.

Мы вместе возглавляли с ним много лет фигурное катание в стране. Часто мы сидели за одним столом и старались сделать, чтобы наше фигурное катание было на вершине.

Благодарен ему за совместную работу. Никогда у нас не было разногласий. Всегда находили общий язык. У нас были хорошие учителя.

Масса еще о нем недосказано и не дописано. Мы действительно старались вывести фигурное катание на самый высокий уровень.

Никогда в жизни не встречал такого уникального человека. Такой простой, честный, порядочны. Таких нет.

Прежде всего у него на первом месте стояла работа. Иногда он забывал отдыхать.

О нем можно много говорить. Низкий ему поклон и светлая память. Будем помнить о его заветах: чтобы мы побеждали на мировых аренах и чтобы наше фигурное катание было не просто популярным, а становилось по истине народным видом спорта, — сказал Писеев.

Александр Георгиевич скончался от инфаркта миокарда в четверг, 17 ноября.

Горшков с июня 2010 года возглавлял ФФККР. Во время спортивной карьеры он в паре с Людмилой Пахомовой стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.