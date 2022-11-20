Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:01

Щербакова пришла с цветами на церемонию прощания с Александром Горшковым

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова посетила церемонию прощания с олимпийским чемпионом и президентом федерации фигурного катания России Александром Горшковым.

Параллельно в спортивном комплексе «Лужники» проходят съемки финального выпуска шоу «Ледниковый период», в котором Щербакова является ведущей.

Александр Георгиевич скончался от инфаркта миокарда в четверг, 17 ноября.

Горшков с июня 2010 года возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Во время спортивной карьеры он в паре с Людмилой Пахомовой стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.

Александр Горшков (фигурное катание)
Анна Щербакова
2
0
Читайте также
Бензема пропустит чемпионат мира! Сборную Франции накрыли травмы
Зимний. Безалкогольный. Восточный. Репортаж из Катара, где стартует самый уникальный чемпионат мира по футболу
Украинские боевики выпустили 15 снарядов по объектам Запорожской АЭС
Москвичей предупредили о ледяном дожде на следующей неделе
Отели Болгарии перестали кормить украинских беженцев из-за нехватки денег
Как повысить производительность труда в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валиева простояла 15 минут в очереди на улице, чтобы попасть на церемонию прощания с Горшковым

Писеев — на церемонии прощания с Горшковым: «Будем помнить о его заветах, чтобы мы побеждали на мировых аренах»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости