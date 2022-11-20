Щербакова пришла с цветами на церемонию прощания с Александром Горшковым

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова посетила церемонию прощания с олимпийским чемпионом и президентом федерации фигурного катания России Александром Горшковым.

Параллельно в спортивном комплексе «Лужники» проходят съемки финального выпуска шоу «Ледниковый период», в котором Щербакова является ведущей.

Александр Георгиевич скончался от инфаркта миокарда в четверг, 17 ноября.

Горшков с июня 2010 года возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Во время спортивной карьеры он в паре с Людмилой Пахомовой стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.