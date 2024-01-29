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Допинг

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Лайшев: «Для нас Валиева остается олимпийской чемпионкой»

Лайшев высказался о решении CAS дисквалифицировать Валиеву
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил.

«Для нас Камила была и остается олимпийской чемпионкой. Для любителей во всем мире она остается лучшей спортсменкой мира. Не нужно обращать внимание на происходящее, мы знаем, почему это происходит. Сейчас мы имеем дело с самыми настоящими беспредельщиками. Занимаются беспределом во всех отношениях в мире, удивляться не стоит. Для нас Валиева остается олимпийской чемпионкой. Мы не переживаем, Камила — умница, прекрасная спортсменка», — приводит слова Лайшева Metaratings.ru.

29 января CAS принял решение о дисквалификации 17-летней фигуристки на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года — все результаты спортсменки с этой даты аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

В январе 2023 года ВАДА сообщило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вынесло решение по делу фигуристки. Дисциплинарный комитет РУСАДА установил: Валиева совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это вины. Были аннулированы результаты спортсменки на чемпионате России-2022, она потеряла титул чемпионки страны.

ВАДА и Международный союз конькобежцев (ISU) оспорили решение по делу Валиевой. Слушания в CAS прошли с 26 по 28 сентября, а после подготовки дополнительной документации еще 9 и 10 ноября.

Источник: https://metaratings.ru/news/laishev-my-imeem-delo-s-bespredelshikami-dlya-nas-valieva-ostayotsya-olimpiiskoi-chempionkoi-328846/
Фигурное катание
Камила Валиева
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