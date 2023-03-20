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20 марта, 19:05

Американские журналисты раскритиковали выступление Загитовой в образе Мэрилин Монро

Виктория Кравченко
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Американские журналисты Дэйв Лиз и Джонатан Байер оценили номер российской фигуристки Алины Загитовой на турнире шоу-программ. Девушка предстала в образе Мэрилин Монро.

«Становится очень грустно, когда выходит Загитова. Это что-то вроде публичной порки или насмешек. Действительно красивая девушка, но не умная», — цитирует Лиза «РИА Новости» со ссылкой на подкаст The Skating Lesson.

За свое выступление на турнире Загитова получила 18,09 балла и не смогла войти в первую тройку. Победителем стал Алексей Ягудин.
Источник: https://rsport.ria.ru/amp/20230320/zagitova-1859168092.html
Фигурное катание
Алина Загитова
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