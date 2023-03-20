Американские журналисты раскритиковали выступление Загитовой в образе Мэрилин Монро

Американские журналисты Дэйв Лиз и Джонатан Байер оценили номер российской фигуристки Алины Загитовой на турнире шоу-программ. Девушка предстала в образе Мэрилин Монро.

«Становится очень грустно, когда выходит Загитова. Это что-то вроде публичной порки или насмешек. Действительно красивая девушка, но не умная», — цитирует Лиза «РИА Новости» со ссылкой на подкаст The Skating Lesson.