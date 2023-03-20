Фигурист Ветлугин объяснил, почему его номер на турнире шоу-программ не нашел отклика у судей

Российский фигурист Матвей Ветлугин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о своем выступлении на турнире шоу-программ. В своем номере он трижды переодевался, показывая Алину Загитову, Елизавету Туктамышеву, Евгения Плющенко и Алексея Ягудина и вызвал одну из самых громких реакций вечера, но жюри поставило его на одно из последних мест.

— Матвей, тебя всегда перечисляют среди самых недооцененных номеров турнира. Согласен?

— Честно говоря, ожидал более высоких оценок. Возможно, сработал низкий стартовый номер или жюри ожидало постановок в несколько других жанрах. Но ничего, я заметил реакцию болельщиков, спасибо всем большое. Она, наверное, даже важнее. В конце концов, мы катаемся для зрителя.

— Костюм уложился в 250 тысяч?

— Да, их хватило. Хотя сначала мне сказали, что я чокнулся с такими заказом. Мама Артура Гачинского Светлана сделала все идеально.

— Как в целом идея турнира?

— Турнир классный, не могу представить, что я буду соревноваться с Алексеем Ягудиным, который выиграл свою Олимпиаду, когда я еще не родился. Идея собрать вместе разные поколения российского фигурного катания прекрасная, может быть, какие-то нюансы нуждаются в доработке. Хочется, чтобы турнир продолжил свое существование, — сказал Ветлугин.

Ветлугин занял на турнире 21-е место, но по зрительскому голосованию стал вторым среди всех мужчин.