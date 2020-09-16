Журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на возвращение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе.

«Евгения Медведева возвращается к Этери Тутберидзе? В спорте можно в одну реку войти дважды! Все определит результат. Если Женя вновь окажется на золотом пьедестале, все было не зря, и даже уход к иностранному тренеру. А какая движуха для болельщиков и журналистов, популярность вида спорта. Не всегда это есть в биатлоне даже, а в лыжах почти нет», — написал Губерниев.

Медведева ушла от Тутберидзе после Олимпиады-2018, где выиграла две серебряных медали (в одиночном катании и командных соревнованиях). Последние годы фигуристка тренировалась в Торонто у Брайана Орсера. В прошлом году Медведева завоевала бронзу на чемпионате мира.