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«В спорте можно в одну реку войти дважды!» Губерниев — о возвращении Медведевой к Тутберидзе

11:53
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на возвращение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе.

«Евгения Медведева возвращается к Этери Тутберидзе? В спорте можно в одну реку войти дважды! Все определит результат. Если Женя вновь окажется на золотом пьедестале, все было не зря, и даже уход к иностранному тренеру. А какая движуха для болельщиков и журналистов, популярность вида спорта. Не всегда это есть в биатлоне даже, а в лыжах почти нет», — написал Губерниев.

Медведева ушла от Тутберидзе после Олимпиады-2018, где выиграла две серебряных медали (в одиночном катании и командных соревнованиях). Последние годы фигуристка тренировалась в Торонто у Брайана Орсера. В прошлом году Медведева завоевала бронзу на чемпионате мира.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/1006

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