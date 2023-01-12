Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:25

В состоянии фигуриста Костомарова не наблюдается изменений

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в тяжелом состоянии, информирует ТАСС.

В состоянии 45-летнего спортсмена не наблюдается никаких изменений.

10 января Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Они становились олимпийскими чемпионами 2006 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16789337
Роман Костомаров
0
Читайте также
Как выглядели Шарапова и Курникова в юности: редкие фотографии
Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильно тяжелым
Посол Украины заявил об отводе Киевом части войск в сторону Белоруссии
Роспотребнадзор сообщил о выявлении в РФ штамма коронавируса «Кракен»
Киевский эксперт заявил о тупике для Зеленского после взятия Россией Соледара
Задержанного в апреле под Калининградом ветерана ВМС США освободили
Материалы сюжета: Ковид против спорта: влияние, ограничения и последствия
Навка: «Состояние Костомарова тяжелое. Врачи делают все возможное»
Отец олимпийского чемпиона Костомарова опроверг сообщения о том, что спортсмен нырял в прорубь вместо традиционного лечения
Australian Open открыл корты для больных ковидом. Дикое решение после скандала с Джоковичем
На Australian Open могут играть теннисисты с положительным тестом на коронавирус
Джокович может пропустить два турнира в США из-за отказа от вакцинации
Помощник главного тренера «Вашингтона» попал в ковид-протокол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Навка: «Состояние Костомарова тяжелое. Врачи делают все возможное»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости