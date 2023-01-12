В состоянии фигуриста Костомарова не наблюдается изменений
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в тяжелом состоянии, информирует ТАСС.
В состоянии 45-летнего спортсмена не наблюдается никаких изменений.
10 января Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.
Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Они становились олимпийскими чемпионами 2006 года.
Источник: https://tass.ru/sport/16789337
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