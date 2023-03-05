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Сегодня, 19:13

Бойкова и Козловский не планировали принимать участие в турнире по шоу-программам

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не планировали участвовать в турнире по шоу-программам. По словам фигуристов, у них были другие планы.

«Мы изначально не планировали участвовать в турнире шоу-программ, — ответили спортсмены. — У нас спросили, будем ли мы подавать заявку, поскольку без отбора только чемпионы мира и чемпионы Олимпийских игр, мы отметили, что у нас немного другие планы на это время».

Бойкова и Козловский заняли первое место в финале «Гран-при России» в соревнованиях пар. Спортсмены по итогам двух программ набрали 239,74 балла.

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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