В Росконцерте объяснили, почему договор на участие Загитовой в ледовом шоу был заключен с Аксеновым

В Росконцерте пояснили, почему договор на участие олимпийской чемпионки Алины Загитовой в шоу «Спящая красавица» было заключен с заместителем начальника отделения «Хрустальный» Эдуардом Аксеновым, а не с самой фигуристкой.

— По волеизъявлению олимпийской чемпионки Алины Загитовой (с согласия законного представителя несовершеннолетней) «Росконцерт» заключил договор с ИП Эдуардом Аксеновым как уполномоченным лицом с целью обеспечения участия Загитовой в театрализованной постановке на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств», — говорится в официальном пресс-релизе организации.

Загитова исполняла главную роль в ледовом шоу «Спящая красавица», однако договор был оформлен на Аксенова.

Участие Загитовой в шоу обернулось следственной проверкой. В чем подозревают ее начальство?