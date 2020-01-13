Первый тренер чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой Светлана Веретенникова прокомментировала решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру. Об этом 17-летняя фигуристка объявила в эфире Первого канала 13 декабря 2019 года.

— Допускаю, что в свои 17 лет девочка попросту устала, — цитирует Udm-info Веретенникову. — Устала быть все время первой, нести тяжелый груз ответственности от этого, как и от жесткого прессинга, обрушившегося на нее сначала после победы на Олимпиаде в Корее, а затем после завоевания титула чемпионки мира-2019.

Могу предположить, что в какой-то момент у Алины не осталось физических и эмоциональных сил. Находясь в этом состоянии в течение продолжительного периода, временная соревновательная пауза была абсолютно правильным решением. Не стоит забывать и о том, что все громкие титулы Загитова выиграла в 15-16 лет и после этого в ее организме продолжились естественные физиологические изменения. Параллельно с этими процессами человек может меняться и ментально.

Все это тоже легло на плечи тяжелой нагрузкой. За месяц, свободный от тренировок, стартов и разъездов, Алина, что называется, пришла в себя, свежим взглядом смогла посмотреть на фигурное катание и теперь, наверное, сможет генерировать в себе новые сильные эмоции и жажду продолжать спортивную борьбу на льду