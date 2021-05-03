В группе Мозер появились две новые пары

Как стало известно «СЭ», в группе Нины Мозер произошли перестановки в нескольких парах.

В частности, прекратила существование пара Диана Мухаметзянова/Илья Миронов. Вместе они стали серебряными призерами финала юниорского Гран-при и Юношеских Олимпийских игр, а также победителями финала Кубка России, но прошедший сезон провели неудачно.

Партнершей Миронова стала перспективная 15-летняя Екатерина Гейниш, которая вместе с Андреем Сачковым занимала места в топ-5 этапов Кубка России по КМС.

С Мухматзяновой продолжит карьеру 19-летний Владислав Антонышев, который в прошедшем сезоне с Александрой Финохиной стал призером одного из этапов юниорского Кубка России и чемпионата Москвы.

Обе пары тренируются уже несколько недель.

(Дмитрий Кузнецов)