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Фигуристка Хромых рассказала, каково заниматься в группе Тутберидзе

15:16
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Фигуристка Майя Хромых рассказала, каково тренироваться в группе Этери Тутберидзе.

«Здесь немного другая система. Ты приходишь и не только тренируешься, тренируешься и тренируешься. Бывает разряженная обстановка, Этери Георгиевна может пошутить. Для меня это было очень необычно и непривычно, я поначалу даже пыталась скрыть смех, хотя все вокруг открыто смеялись. Со временем поняла, что мне это даже помогает тренироваться. Когда я слишком серьезна, ухожу в себя, и что-то может не получаться. А в атмосфере веселья все дается легко», — цитирует Тутберидзе RT.

Во время финала Кубка России по фигурному катанию Хромых заняла второе место.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/856677-hromyh-tutberidze-intervyu

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