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7 февраля, 21:15

В Госдуме РФ высказались о подробностях дела Валиевой: «Камила точно не принимала ничего умышленно»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» мотивировочную часть решения CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Я понимаю, что Камила точно не принимала ничего умышленно. То, что 15-летний ребенок точно не делал это с каким-то умыслом, — однозначно. А CAS не принял это к сведению. Может быть много вариантов, как это могло попасть в ее организм. Но сама она точно в этом не разбирается, не знает и никогда не осмелится это делать. Поэтому Бах и сказал, что раз это попало в организм, то взрослые должны были быть внимательнее», — сказала Журова «СЭ».

Камила Валиева. Валиева меняла версии по ходу суда. Что говорится в мотивировочной части решения CAS?

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Камила Валиева
Светлана Журова
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