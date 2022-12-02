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Допинг

Сегодня, 10:24

В CAS заявили, что суду не удалось четко установить факты переноса слушаний дела Валиевой

Иван Торопцев
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный арбитражный суд (CAS) внес корректировки в свой ноябрьский релиз о получении от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) апелляции к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) по причине того, что факты, связанные с организацией и переносом слушания дела фигуристки Камилы Валиевой не были четко установлены.

«CAS обнаружил, что факты, связанные с организацией и переносом слушаний в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, еще не были четко установлены. Поэтому, поскольку этот раздел пресс-релиза CAS был ограничен изложением основных фактов по делу до подачи апелляции в CAS, было решено пока использовать другую формулировку. Было ли проведено одно слушание дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА или несколько, а также была ли одна отсрочка или больше, будет решать комиссия CAS», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы суда.

В первом релизе, который был опубликован 14 ноября, заявлялось о неоднократных переносах слушания дела Валиевой в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, однако в нынешнем варианте, размещенном на сайте CAS, говорится лишь об одном переносе.

14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию ВАДА, в которой всемирное агентство требовало признать Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировать ее на 4 года и аннулировать все ее результаты с 25 декабря 2021 года, в том числе — на Олимпиаде-2022 в Пекине.

На Играх в Китае Валиева стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях. После этого стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. После заседания выездной панели CAS спортсменке разрешили выступить в одиночных женских соревнованиях, по итогам которых она заняла четвертое место.

РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой в сентябре, после этого независимый антидопинговый комитет должен был провести слушания и вынести решение.

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Фигурное катание
Камила Валиева
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