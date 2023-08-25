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Сегодня, 11:00

Тренер группы Москвиной: «Щербакова выиграла Олимпиаду, потому что ставка была на всестороннее развитие»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Тренер и хореограф группы Тамары Москвиной Николай Морошкин в интервью «СЭ» высказался об уровне общего развития российских спортсменов и призвал не зацикливаться только на спорте.

— Были ли издевки, когда занимался танцами? Может, и были, но я настолько сфокусировался на своем деле, которое мне нравилось, что мне было неважно, что обо мне думают, если это не конструктивные замечания. Это качество нужно многим нашим спортсменам, если мы говорим о нынешних реалиях.

— Для меня тоже непонятно, почему фигуристы так ранимо реагируют на то, что написал зритель в комментарии.

— Спортсмены чувствительные люди, в особенности те, кого можно считать талантливыми. Они делают на спорт ставку всей своей жизни в текущий ее момент. Хотят быть самыми лучшими и любимыми. Конечно, им неприятно узнавать про себя разного рода гадости из комментариев в интернете.

Со своими спортсменами мы стараемся общаться на подобного рода темы. Стараемся им объяснить, что мир намного разнообразнее, чем «котел», в котором мы варимся. Мне очень радостно, что наши молодые ребята увлекаются очень интересными вещами. Спортсменам, с которыми я работаю, всегда говорю: «Закончили тренировку чуть раньше — бегите отсюда, нечего здесь сидеть. Есть возможность сегодня — займитесь своими увлечениями или просто погуляйте с друзьями». Я за то, что нельзя жить одним лишь фигурным катанием.

— Могу ошибаться, но в группе Тутберидзе, по отзывам, все построено на огромном объеме работы — и окупается.

— Но Анна Щербакова очень умная, интеллигентная и разносторонняя девушка. Может, благодаря этому она Олимпиаду и выиграла. Потому, что ставка была не только на фигурное катание, а на всестороннее развитие; потому ,что спорт был частью, а не всей жизнью. Это только мое предположение и видение, никому его не навязываю.

Я восхищаюсь такими людьми, как Петр Гуменник и Евгений Семененко. Ребята показывают на своем примере, как можно совмещать карьеру в спорте высших достижений и обучение в престижном вузе. Это просто два ярких примера в нынешнем фигурном катании, которые пришли мне в голову прямо сейчас. У нас очень интересное поколение умных фигуристов.

— Возможно, когда-нибудь мы придем к западной модели.

— Да, где фигурное катание — хобби и за счет него дают дополнительные баллы в университете, в котором ты учишься. Да, там тоже зарабатывают имя в фигурном катании. Но образование и спорт ближе друг к другу, чем мы думаем. Нельзя делать ставку только на спорт, это гиблое дело, — сказал Морошкин.

Николай Морошкин с&nbsp;фигуристами Петром Гуменником, Дмитрием Козловским и&nbsp;Александрой Бойковой. «Счастливый человек не будет писать комментарий. Им просто не хватает любви». Хореограф группы Москвиной — о хейтерах и смене гражданства

Анна Щербакова
Тамара Москвина
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