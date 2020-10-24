Усачева — лучшая в короткой программе на этапе Кубка России. Щербакова — вторая, Туктамышева — третья
17:25
Дарья Усачева показала лучший результат в короткой программе на этапе Кубка России в Сочи. Ученица Этери Тутберидзе чисто выполнила прокат и получила 78,41 балла.
В тройку вошли двукратная чемпионка России, вице-чемпионка Европы-2020 Анна Щербакова, а также чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева.
Сочи
Кубок России
3-й этап
Женщины
Короткая программа
1. Дарья Усачева — 78,41
2. Анна Щербакова — 77,47
3. Елизавета Туктамышева — 76,36
4. Анастасия Гулякова — 69,29
5. Софья Самодурова — 65,26
6. Елизавета Нугуманова — 64,97
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