Дарья Усачева показала лучший результат в короткой программе на этапе Кубка России в Сочи. Ученица Этери Тутберидзе чисто выполнила прокат и получила 78,41 балла.

В тройку вошли двукратная чемпионка России, вице-чемпионка Европы-2020 Анна Щербакова, а также чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева.

Сочи

Кубок России

3-й этап

Женщины

Короткая программа

1. Дарья Усачева — 78,41

2. Анна Щербакова — 77,47

3. Елизавета Туктамышева — 76,36

4. Анастасия Гулякова — 69,29

5. Софья Самодурова — 65,26

6. Елизавета Нугуманова — 64,97