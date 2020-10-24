Судьи добавили Туктамышевой один балл за короткую программу. Но она осталась третьей

Федерация фигурного катания России исправила протокол короткой программы женщин на этапе Кубка страны в Сочи. В пресс-службе отметили, что из-за математической ошибки чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева получила на балл меньше.

«При подсчете баллов Лизы закралась математическая ошибка, сумма в итоге составила 77,36, но это не изменило расстановки по местам. Призеров после первого вида отделяют минимальные разрывы в баллах, так что все определит произвольная программа», — говорится в сообщении на сайте федерации.

Туктамышева заняла третье место с результатом 76,36 — теперь 77,36. Ее обошли Анна Щербакова (77,47) и Дарья Усачева (78,41).