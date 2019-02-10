Уно выиграл чемпионат четырех континентов и установил мировой рекорд в произвольной программе

Победителем чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Анахайме (США) у мужчин стал японский фигурист Шома Уно. Он набрал 289,12 балла.

Также японец установил новый мировой рекорд в произвольной программе - 197,36 балла. Вторым стал китаец Цзинь Боян. В его активе 273,51 балла. Представитель США Винсент Чжоу набрал 272,22 балла и стал третьим.

Чемпионат четырех континентов

Анахайм (США)

Мужчины

Итоговый результат

1. Шома Уно (Япония) – 289,12

2. Цзинь Боян (Китай) – 273,51

3. Винсент Чжоу (США) – 272,22

4. Киган Мессинг (Канада) – 267,61

5. Джейсон Браун (США) – 258,89

6. Чха Чжун Хван (Корея) – 255,83

7. Кейдзи Танака (Япония) – 251,54

8. Томоки Хиваташи (США) – 236,79

9. Брендан Керри (Австралия) – 224,44

10. Нам Нгуен (Канада) – 216,49