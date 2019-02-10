Уно выиграл чемпионат четырех континентов и установил мировой рекорд в произвольной программе

Победителем чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Анахайме (США) у мужчин стал японский фигурист Шома Уно. Он набрал 289,12 балла.
Также японец установил новый мировой рекорд в произвольной программе - 197,36 балла. Вторым стал китаец Цзинь Боян. В его активе 273,51 балла. Представитель США Винсент Чжоу набрал 272,22 балла и стал третьим.
Чемпионат четырех континентов
Анахайм (США)
Мужчины
Итоговый результат
1. Шома Уно (Япония) – 289,12
2. Цзинь Боян (Китай) – 273,51
3. Винсент Чжоу (США) – 272,22
4. Киган Мессинг (Канада) – 267,61
5. Джейсон Браун (США) – 258,89
6. Чха Чжун Хван (Корея) – 255,83
7. Кейдзи Танака (Япония) – 251,54
8. Томоки Хиваташи (США) – 236,79
9. Брендан Керри (Австралия) – 224,44
10. Нам Нгуен (Канада) – 216,49