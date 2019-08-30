Член тренерской группы Этери Тутберидзе и мама хореографа Даниила Глейхенгауза Людмила Шалашова умерла. Ей был 71 год.

«Скоропостижно скончалась Людмила Борисовна Шалашова (мама Даниила Глейхенгауза), член нашей команды. Еще вчера она была на катке и работала. Приносим свои глубокие соболезнования. Слова бессильны. Даниил, в это тяжелое время твои коллеги и друзья вместе с тобой. Мы будем вечно хранить светлую память о Людмиле Борисовне в наших сердцах», — говорится в сообщении на странице группы Тутберидзе в Instagram.