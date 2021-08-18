Туктамышева предположила, что могла бы заниматься танцами вместо фигурного катания

Вице-чемпионка мира-2021 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, чем бы могла еще заниматься профессионально.

— А если бы не фигурное, чем бы ты занималась?

— Ну, в балет меня не взяли бы с моим телосложением (смеется). Поэтому я бы пошла на латиноамериканские танцы и профессионально, с головой, ушла бы в них, — цитирует Туктамышеву «Собака.ru».

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Также в ее активе бронзовая медаль чемпионата Европы 2013 года, серебряная награда командного чемпионата мира 2015 года и бронзовая медаль 2019 года.