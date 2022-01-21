Фигуристка ЦСКА Софья Самоделкина, которая тренируется у Сергея Давыдова прокомментировала свое выступление на первенстве России.

«Не знаю, что сегодня произошло. К тому же лутц был нормальный, относительно ровно его исполнила. Докрученный, хороший по приземлению. Бывает такое, что летишь и в голове уже понимаешь получится или нет. И вот с сальховым мне не удался толчок, недокрут на полоборота, вариантов не было. От риттбергера отказалась еще до проката, после утренней тренировки. Я его не разминала, решили идти только на лутц и сальхов. Смотрели по состоянию, Сергей Дмитриевич (Давыдов — прим.) все рассчитал по баллам. Каждый прыжок, если ты его умеешь делать — прыгать удобно. Делай технично и каждый прыжок будет легким. Для меня и легче разнообразнее, нет риска пойти на повтор. На юниорском мире постараюсь обязательно сделать четверной риттбергер, чтобы сделать его первой и его засчитали. Очень хочется стать первой в мире, буду стараться. Но все будем смотреть непосредственно перед прокатом, по идее я и сегодня хотела прыгать три четверных. Но не с той ноги встала, не так проснулась и программу упростили.

Толком я обычно не волнуюсь, бывает только на некоторых соревнованиях более сконцентирована. И в Санкт-Петербурге по взрослым, и здесь была концентрация, разные задачи. Показать максимум на тот момент, разве что в Питере мы немного юниорки отдельно от других катались, здесь была большая концентрация и важность проката. Хотелось бы ощущать себя взрослой, но не могу — выступаю по юниорам. Смотрю со стороны на противостояние Плющенко и Тутберидзе, но я за команду Давыдова. За ЦСКА! Мы не конфликтуем ни с кем, бывает слушаем со стороны эти скандалы и прикалываемся над ними. Мне не обидно, что я мимо этих разборок, пока другие спорят, прокладываем себе дорогу. У меня есть хороший друг на катке, его папа болеет за меня. И он решил нам помогать, мы согласились и теперь я представляю ПК «Транспортные системы». Пока, правда, трамвай я водить не могу, было бы 18 лет, то возможно участвовала бы и в рекламных компаниях. Бывает, в ленте соцсетей прочитаю про трамваи, но не сказать что сильно интересуюсь", — сказала Самоделкина.

Отметим, что Софья заняла второе место и попала в состав сборной России на первенство мира среди юниоров, которое пройдет в марте этого года в столице Болгарии Софии.