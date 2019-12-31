Тутберидзе рассказала, как Щербакова, Косторная и Трусова будут готовиться к чемпионатам мира и Европы

Тренер Этери Тутберидзе в интервью Первому каналу отметила, что в преддверии чемпионатов Европы и мира ее ученицы Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова будут решать, какие из элементов стоит оставить в их соревновательных программах.

— Будем продолжать отрабатывать элементы и решать, какие оставляем, а какие убираем, — рассказала Тутберидзе. — Внутренняя конкуренция им наоборот помогает, когда они не в настроении, но приходят и видят, как кто-то прыгает, то заряжаются энергией. То, что девочки втроем оказались на пъедестале, хорошо, но на чемпионате мира с такими прокатами этого может не получиться. Больше в душе остаются ошибки и то, что не сделано. Мне очень обидно за Сашу, радость я испытываю редко, это просто моя работа.