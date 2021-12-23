Тутберидзе о Щербаковой: «Ни разу не слышала дурного слова от нее за все время»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о своей подопечной Анне Щербаковой.

— Им мешает то, что их имена — это бренд? Вот Алена Косторная — это бренд.

— Иногда, будучи каким-то брендом, ты этого не осознаешь. Половина из них не осознает.

— Аня Щербакова не понимает?

— Понимает. Интеллигентная очень, ни разу не слышала дурного слова от нее за все время, что мы работаем. Она у меня с малых лет. Как-то ответить, фыркнуть — нет, такого нет.

— От остальных от всех слышали?

— Ну, в общем-то да. Но Саша — она по-своему, она не дурное. От Ани не будет эмоций — ей может что-то не понравиться — но она сдержится. Но характер у нее присутствует. Посмотрим, как она справится с медными трубами. Мне тоже очень хочется, чтоб она проявилась, чтоб все в нужный момент и нужный час сумели откататься на свой максимум. Чтоб была правильная борьба. А не когда одна не успела, другая не собралась или осознала, — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

17-летняя Щербакова является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой России в женском одиночном катании.