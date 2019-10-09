Туктамышева рассказала про свой секретный фильм
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала про фильм, который перевернул ее мировоззрение. По словам спортсменки, мысли материальны, и если чего-то очень хочешь, то можешь это получить.
— Рассказываю про свой секретный фильм, как и обещала, — написала Туктамышева в Instagram. -
В прошлом посте я дала вам очень сложную загадку, как вы справились — ума не приложу! Очень хотелось вас запутать, жаль ничего не вышло.
Загаданный фильм, конечно же, это «Король Лев». Обожаю его ещё с детства!
Раз обещала рассказать про фильм, который перевернул мое мировоззрение, значит надо выполнять. Предупреждаю, кому то может показаться это очень странным, но даже если так, напишите что об этом думаете.
Секретный фильм — «The Secret», и главная его мысль очень простая: если ты искренне чего-то хочешь, ты можешь это получить. И наоборот, если желание слабое, сопровождается скептицизмом, сомнениями и всяческими «у меня не получится, это невозможно», так оно и будет.
Мысли материальны. Все мы слышали про это, но мало кто понимает как их реализовать. Этот фильм мне порекомендовали летом 2014 года когда у меня была травма. В тот кризисный для себя момент я искала способы выйти из этого состояния и мне кажется, что нашла его.
Не утверждаю, что это панацея, ведь мои спортивные достижения складывались по-разному, но для себя я точно решила — это работает, главное искренне хотеть именно нужные для себя вещи, ведь если хотеть того, что в действительности вам не нужно, то все будет зря.
Вот такое вышло откровение. Никому не рассказывала об этом, интересно что вы думаете.
Рассказываю про свой секретный фильм, как и обещала ? ? В прошлом посте я дала вам очень сложную загадку, как вы справились — ума не приложу! Очень хотелось вас запутать, жаль ничего не вышло ? ? Загаданный фильм, конечно же, это Король Лев. Обожаю его ещё с детства!)) ? Раз обещала рассказать про фильм, который перевернул мое мировоззрение, значит надо выполнять. Предупреждаю, кому то может показаться это очень странным, но даже если так, напишите что об этом думаете. ? Секретный фильм — «The Secret» и главная его мысль очень простая: если ты искренне чего-то хочешь, ты можешь это получить. И наоборот, если желание слабое, сопровождается скептицизмом, сомнениями и всяческими «у меня не получится, это невозможно», так оно и будет. ? Мысли материальны. Все мы слышали про это, но мало кто понимает как их реализовать. Этот фильм мне порекомендовали летом 2014 года когда у меня была травма. В тот кризисный для себя момент я искала способы выйти из этого состояния и мне кажется, что нашла его. ? Не утверждаю, что это панацея, ведь мои спортивные достижения складывались по-разному, но для себя я точно решила — это работает, главное искренне хотеть именно нужные для себя вещи, ведь если хотеть того, что в действительности вам не нужно, то всё будет зря. ? Вот такое вышло откровение. Никому не рассказывала об этом, интересно что вы думаете ?? ? ———————- ? It is time to tell you about my secret movie ?? ? The secret film is «The Secret» and its main idea is very simple: if you sincerely want something, you can get it. And vice versa, if the desire is weak, accompanied by skepticism, doubts and all sorts of «I will not succeed, this is impossible», so it will be. ? Thoughts are material. We all heard about this, but few people understand how to make it real. This film was recommended to me in the summer of 2014 when I had an injury. At that critical moment for myself, I was looking for ways to get out of this state and it seems to me that I found it. ? Here is a revelation. I didn't tell anyone about this, I wonder what you think ??