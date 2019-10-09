Туктамышева рассказала про свой секретный фильм

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала про фильм, который перевернул ее мировоззрение. По словам спортсменки, мысли материальны, и если чего-то очень хочешь, то можешь это получить.

— Рассказываю про свой секретный фильм, как и обещала, — написала Туктамышева в Instagram. -

В прошлом посте я дала вам очень сложную загадку, как вы справились — ума не приложу! Очень хотелось вас запутать, жаль ничего не вышло.

Загаданный фильм, конечно же, это «Король Лев». Обожаю его ещё с детства!

Раз обещала рассказать про фильм, который перевернул мое мировоззрение, значит надо выполнять. Предупреждаю, кому то может показаться это очень странным, но даже если так, напишите что об этом думаете.

Секретный фильм — «The Secret», и главная его мысль очень простая: если ты искренне чего-то хочешь, ты можешь это получить. И наоборот, если желание слабое, сопровождается скептицизмом, сомнениями и всяческими «у меня не получится, это невозможно», так оно и будет.

Мысли материальны. Все мы слышали про это, но мало кто понимает как их реализовать. Этот фильм мне порекомендовали летом 2014 года когда у меня была травма. В тот кризисный для себя момент я искала способы выйти из этого состояния и мне кажется, что нашла его.

Не утверждаю, что это панацея, ведь мои спортивные достижения складывались по-разному, но для себя я точно решила — это работает, главное искренне хотеть именно нужные для себя вещи, ведь если хотеть того, что в действительности вам не нужно, то все будет зря.

Вот такое вышло откровение. Никому не рассказывала об этом, интересно что вы думаете.