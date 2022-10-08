Туктамышева рассказала, почему не заканчивает карьеру

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала, что мотивирует ее продолжать карьеру. Этот сезон стал 16-м для фигуристки.

— Дважды за турнир вы получили штраф за задержку старта. Почему так?

— Достаточно быстро объявили оценки, я не ожидала. Решила не подстраиваться под общепринятые правила. Нет, не новая фишка, это только здесь, на «Гран-при» такого не буду себе позволять. Здесь для меня было важнее морально подготовиться к старту.

— Рассматриваете Мемориал Панина-Коломенкина как серьезный турнир?

— Хороший рабочий турнир, приятно всегда выигрывать. Это был легкий старт, не расценивала других девочек, как прямых конкуренток, важно было откататься для себя хорошо.

— Как мотивируете себя продолжать кататься?

— Мне нравится моя команда, вижу, что заинтересованы в том, чтобы меня тренировать, не хотят, чтобы я заканчивала. Когда такая гармоничная атмосфера и позволяет здоровье, почему бы не продолжать кататься?

Туктамышева одержала победу на Мемориале Панина-Коломенкина, набрав 233,41 балла по сумме короткой и произвольной программ. 25-летняя спортсменка выиграла турнир в третий раз в карьере.