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8 октября, 12:25

Туктамышева одержала победу на Мемориале Панина-Коломенкина

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу на Мемориале-Панина Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Спортсменка набрала 233,41 балла по сумме короткой и произвольной программ. В произвольной программе Туктамышева упала с тройного акселя, но это не помешало ей показать лучший результат и набрать 150,65 балла.

Второе место заняла Ксения Гущина, у которой 212,73 балла по сумме двух программ, на третьей строчке — Дарья Садкова, набравшая 211,70 балла.

Туктамышева одержала победу на Мемориале Панина-Коломенкина в третий раз в карьере. До этого она выигрывала турнир в сезонах-2016/17 и -2017/18.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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