Туктамышева рассказала, как конкурировать с группой Тутберидзе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что готова к соперничеству с группой тренера Этери Тутберидзе. Ее основными представителями являются Алена Косторная и Анна Щербакова. Александра Трусова накануне ушла от специалиста к Евгению Плющенко.

— Я думаю, что да, — цитирует Туктамышеву РИА «Новости». — Думаю, мы попали удачно в программы на следующий сезон, у меня очень большое желание выйти и выступать со всей душой, отдать всю себя, потому что мне действительно очень нравятся мои нынешние программы.

Нужно показывать что-то иное. У каждого есть свои сильные стороны. Как обыграть? По крайней мере, если смотреть и рассматривать катание прошлого сезона, то обыграть действительно очень сложно, практически невозможно, потому что с тремя четверными в произвольной программе или с пятью соревноваться реально сложно. Надо именно на +5, на наивысшую оценку делать все элементы — и вращения, и дорожки, и ультра-си чтобы был. Но это действительно нужно быть гением, мне кажется, чтобы сейчас быть на высшей ступени пьедестала.

— Но тогда получается, что надо и четверной добавлять.

— Получается что так, да.

— И какой это будет?

— Это будет тулуп. Я думаю, что если делать четверной, то это точно тулуп, потому что он проще всего для меня учился и я его уже исполняла.

Я была готова к этому в конце этого сезона, но в связи с ситуацией с карантином, что мы не можем нормально тренироваться и кататься, я не знаю, каким будет следующий сезон. Возможно, хватит уже того состава, той сложности, которая у меня была. Если чисто катать со всеми тремя акселями в двух программах в общей сложности, хорошо кататься, стабильно, то это будет уже неплохой результат, мне кажется, потому что когда такой большой перерыв, выучить заново с нуля четверной — это непросто.