Туктамышева показала фото из небоскреба в Осаке

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева 12 апреля в истории на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.

Туктамышева показала фото с небоскреба в Осаке, где сборная России будет проживать во время командного чемпионата мира.

«Вот такой вид из окна будет у меня в ближайшую неделю», — подписала публикацию фигуристка.

Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля 2021 года.