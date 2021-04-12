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Туктамышева показала фото из небоскреба в Осаке

11:38
Вид из окна Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
Вид из окна Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева 12 апреля в истории на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.

Туктамышева показала фото с небоскреба в Осаке, где сборная России будет проживать во время командного чемпионата мира.

«Вот такой вид из окна будет у меня в ближайшую неделю», — подписала публикацию фигуристка.

Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля 2021 года.

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