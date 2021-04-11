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Синицина опубликовала фото закулисья ледового шоу

23:14
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Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина поделилась фотографиями, сделанными за кулисами ледового шоу в спорткомплексе «Юбилейный».

«Закулисье. Я уверена, что люди на сцене и в жизни могут быть такими разными! Иногда очень хочется делиться именно вот такими, настоящими моментами», - написала Синицина в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Victoria Sinitsina (@victoria_sinitsina)

 

Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу на прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Танцевальный дуэт выступит в составе сборной России на командном чемпионате мира в Осаке, который пройдет с 15 по 18 апреля 2021 года.

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