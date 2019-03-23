Туктамышева похвалила Лазукина. Фигурист достойно выступил на чемпионате мира

Елизавета Туктамышева, не вошедшая в состав сборной России на чемпионат мира-2019 в Сайтаме, восхитилась выступлением российского фигуриста Андрея Лазукина в произвольной программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Лазукин получил за свой прокат 164,69 балла - это его лучший результат в сезоне - (248,74 в сумме) и занимает промежуточное шестое место.

- Умница! - написала Туктамышева в своем Инстаграме.

Напомним, что Лазукин является молодым человеком фигуристки.

Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире