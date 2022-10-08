Туктамышева упала с тройного акселя в произвольной программе на Мемориале Панина-Коломенкина

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева с падением исполнила произвольную программу на Мемориала Панина-Коломенкина.

Она упала с тройного акселя, но затем выехала со следующего тройного акселя через тройки и добавила к нему двойной тулуп. Далее фигуристка исполнила тройной лутц, тройной флип, двойной аксель+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц+двойной аксель, тройной риттбергер.

Она набрала за свой прокат 150,65 балла, а по сумме за две программы 233,41 балла и одержала победу на турнире.