Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

8 октября, 12:18

Туктамышева упала с тройного акселя в произвольной программе на Мемориале Панина-Коломенкина

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева с падением исполнила произвольную программу на Мемориала Панина-Коломенкина.

Она упала с тройного акселя, но затем выехала со следующего тройного акселя через тройки и добавила к нему двойной тулуп. Далее фигуристка исполнила тройной лутц, тройной флип, двойной аксель+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц+двойной аксель, тройной риттбергер.

Она набрала за свой прокат 150,65 балла, а по сумме за две программы 233,41 балла и одержала победу на турнире.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
3
0
Читайте также
Самая массовая драка фанатов ЦСКА и «Спартака»: тысяча человек, милиция стреляла в воздух
Рублев vs Соперники по финалам — 4:0! Андрей почти обеспечил путевку на Итоговый
Губернатор сообщил о гибели жителей Нижегородской области на полигоне под Белгородом
В трех областях Украины произошли взрывы
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Екатерина Боброва отреагировала на возможное завершение карьеры Щербаковой

Туктамышева одержала победу на Мемориале Панина-Коломенкина
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости