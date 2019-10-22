Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева отметила, что Санкт-Петербург в 2020 году сможет достойно принять матчи чемпионата Европы по футболу.

— Прежде чем сказать о предстоящем Евро-2020, хочу отметить, что болею за клуб, который выступает в нашем городе — за «Зенит», — цитирует welcome2020 Туктамышеву. — Многие мои друзья болели за него, а я ведь из Питера и тоже потихоньку стала переживать. Мы начали дружить с игроками, и с тех пор я вообще всей душой за «сине-бело-голубых».

Уверена, что Петербург блестяще справится с проведением матчей чемпионата Европы. У нашего города уже есть достаточный опыт: здесь не только проходили матчи чемпионата мира по футболу, который был признан лучшим в истории, но и игры Лиги чемпионов. Мы очень гостеприимны, любим и умеем делать все, чтобы приятно удивить приезжающих к нам болельщиков. Надеюсь, что сборная России добьется такого же успеха, как на чемпионате мира. Надеюсь, что наша любовь и поддержка придадут команде силы, и футболисты выйдут в четвертьфинал или даже полуфинал. Мне бы очень этого хотелось.