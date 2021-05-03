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Туктамышева — о чемпионстве «Зенита»: «Ура! Поздравляю!»

10:28
Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram поздравила петербургский «Зенит» с третьим подряд чемпионством России.

«Ура! поздравляю!» — написала в сторис спортсменка.

Накануне петербургский клуб обыграл «Локомотив» в 28-м туре Тинькофф РПЛ со счетом 6:1 и досрочно оформил чемпионство.

«Зенит» выиграл в седьмой раз в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984). В РПЛ клубу предстоит еще сыграть с «Уфой» (8 мая) и «Тамбовом» (16 мая).

Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram

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