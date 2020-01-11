Туктамышева назвала чемпионат России самым волнительным стартом сезона

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева в интервью ФФККР заявила, что чемпионат России — всегда самый волнительный старт сезона. Она отметила, что все участники испытывают сильное волнение из-за того, что именно эти соревнования являются залогом участия в чемпионатах Европы и мира.

23-летняя Туктамышева с результатом 204,63 балла фигуристка стала четвертой.

— С каким настроением, настроем вы ехали на этот чемпионат, потому что предыдущий пропустили из-за болезни, хотя прекрасно начали тот сезон?

— В прошлом сезоне я пропустила несколько стартов, потом во второй половине выступила на международном турнире, финале Кубка России, командном чемпионате мира. Закончила сезон с хорошим настроением и с вдохновением входила в новый, этот сезон. Но на чемпионат России в Красноярск ехала с волнением, потому что сказывался «синдром» чемпионата России.

Да, я прекрасно понимала нынешнюю ситуацию в фигурном катании, знала, что для меня важно просто достойно выступить и занять свое место в сборной. Это была моя цель — показать, что могу, борюсь, развиваюсь, что не просто Лиза Туктамышева, приехавшая в Красноярск, и будь что будет... И все равно этот «синдром» чемпионата России не отпускал до короткой программы.

— Почему? Казалось бы, домашний старт, своя публика, родные стены...

— Чемпионат России всегда самый волнительный старт сезона. Многие, если не все, волнуются больше обычного. Я это вижу и чувствую. По идее многие участники чемпионата России выступали на международных соревнованиях рангом выше — чемпионатах Европы, мира, этапах, финале Гран-при. А на чемпионате России все равно, независимо от этого, волнуются больше. Вот и получается: все волнуются и ты тоже.

— Как с этим справиться?

— Когда была моложе, мне было легче. Сейчас вроде и опыта больше, и головой все прекрасно осознаешь, но все равно внутри сидит такая маленькая Лиза и нашептывает: «А, вот, чемпионат России»... Это очень странное состояние — проиграть самому себе. Много раз именно на чемпионатах России были обидные поражения, ошибки, падения, хотя вроде бы хорошо готов. Ну и потом чемпионат России — не просто соревнования, а залог участия в чемпионатах Европы и мира. И если не отобрался, то сезон для тебя по сути завершен.