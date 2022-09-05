Москвина высказалась о возможном продолжении карьеры Тарасовой и Морозовым

Заслуженный тренер России Тамара Москвина в интервью «СЭ» прокомментировала будущее главных конкурентов в парном катании, Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

— Вам бы хотелось, чтобы пара Тарасова/Морозов продолжила карьеру? Вам и вашим парам было бы интереснее?

— А какое мне до этого дело? От моего ответа ничего не зависит. Захотят — будут кататься, не захотят — не будут. Конкуренты у меня и здесь есть, внутри группы. Да и другие появятся.

— Про внутреннюю конкуренцию у вас и так все спрашивают.

— Внутренняя конкуренция — это нормально. Вы в «Спорт-Экспрессе» тоже не единственный сотрудник. И у нас в спортивном клубе две сильных пары катаются. У меня всю жизнь катались две или несколько сильных пар, никто никого не убивал. А в Германии или США или других странах разве нет конкурирующих компаний? Главное, чтобы конкуренция была позитивная. У нас так.