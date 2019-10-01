Туктамышева фотографируется в зеркале, пока не видит бабушка: милейший кадр

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram cелфи, cопроводив его шуточной подписью.

— Сфоткалась по-быстрому, пока бабушка не увидела не закричала: «фотографироваться в зеркале нельзя», — подписала фото фигуристка.

На прошлой неделе фигуристка стала победительницей первого этапа Кубка Санкт-Петербурга, а на следующей неделе примет участие в зарубежном предсезонном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy, который пройдет в Эспоо с 11 по 13 октября.