Трусова упала с четверного лутца в произвольной программе на ЮЧМ

Россиянка Александра Трусова упала с четверного лутца в произвольной программе на чемпионате мира-2019 по фигурному катанию среди юниоров.

Затем фигуристка исполнила еще два четверных прыжка - четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом и еще один четверной тулуп. Также у нее была ошибка в каскаде тройной лутц + тройной риттбергер.

В итоге Трусова набрала 150,40 балла за произвольную программу и 222,89 балла в сумме. Она занимает промежуточное первое место.

Фигурное катание: материалы, новости, расписание и результаты соревнований // Видеотрансляции чемпионата мира-2019 по фигурному катанию среди юниоров