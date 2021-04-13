«В «Хрустальный» возвращаться не хочу». Экс-тренер академии Плющенко отверг возможность работы с Тутберидзе
Российский тренер Александр Волков, вчера объявивший об уходе из академии «Ангелы Плющенко», в интервью «СЭ» не стал отвечать на вопрос о том, где продолжит свою работу, но при этом уточнил, что останется в Москве.
— Уже понятно, куда вы уходите? Собственное плавание, иная школа?
— Есть различные предложения, мы [с супругой и хореографом Мартин Даженэ] рассматриваем сейчас несколько вариантов. Скоро скажем, выберем, что мы будем делать. Пока конкретно не могу ничего сказать.
— Можно прямо спрошу — в «Хрустальный» вы можете вернуться? А то это нынче модно.
— Нет, думаю, да я и не хочу. Если вы про Косторную, у нее все-таки другая ситуация, она спортсменка.
— В Москве останетесь?
— Да, да. Не Питер, не Америка. (смеется)
Волков в нынешнем сезоне тренировал в академии Артема Ковалева, Станиславу Константинову, Екатерину Рябову. Ковалев уйдет из школы вместе с тренером.
(Дмитрий Кузнецов)
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