Трусова сделала чисто все прыжки на шоу Плющенко в Москве. Видео

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила четыре прыжковых элемента в двух своих номерах на шоу Евгения Плющенко в Москве.

В номере в образе Русалочки Трусова исполнила каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов и двойной аксель. В номере под «Рапсодию на тему Паганини» Сергея Рахманинова Трусова исполнила тройной лутц + тройной тулуп и двойной аксель. Все прыжки были исполнены чисто.

Трусовв не выступает на соревнованиях с ноября 2022 года.