Рудковская объяснила отказ Трусовой от четверного лутца на шоу в Москве: «Обвинят опять меня»

Известный продюсер Яна Рудковская на шоу в Москве объявила, что Александра Трусова не будет прыгать традиционный четверной лутц на шоу «Союз чемпионов» Евгения Плющенко.

«Тройной лутц-тройной тулуп исполнен. На прошлых трех шоу Саша выполняла четверной лутц. Сейчас очень маленькая площадка, поэтому, к сожалению, рисковать не будем. Потому что все равно потом все обвинят меня. Дабы избежать этих обвинений, я попросила Сашу не рисковать», — сказала Рудковская после проката Трусовой.

Трусова исполнила четыре прыжковых элемента в двух своих номерах на шоу Евгения Плющенко в Москве. В номере в образе Русалочки Трусова исполнила каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов и двойной аксель. В номере под «Рапсодию на тему Паганини» Сергея Рахманинова Трусова исполнила тройной лутц + тройной тулуп и двойной аксель. Все прыжки были исполнены чисто.