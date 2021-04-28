Плющенко показал, как сыграл в хоккей на Мальдивах с Сихарулидзе и Гном Гномычем

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в Instagram новое видео.

Он показал, как на Мальдивах играет в хоккей вместе с сыном Александром (Гном Гномычем) и олимпийским чемпионом в парном катании Антоном Сихарулидзе.

«Открыли сезон на пластиковой арене, сыграли в хоккей с моим другом Антоном Сихарулидзе и гостями отеля», — подписал пост Плющенко.