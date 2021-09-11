Трусова прокомментировала решение вернуться в группу Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова дала комментарий после короткой программы в рамках контрольных прокатов сборной России 2021/22.

— После чемпионата мира вас спросили, устраивает ли вас все в академии Плющенко, и вы ответили, что да. Но через месяц ушли от тренера. Что произошло за этот месяц?

— Действительно, я решила вернуться. Наверное, потому что мне привычнее выступать и тренироваться с Этери Георгиевной. Решила, что так будет лучше. Инициатива исходила от меня. Я за себя всегда решаю сама, и никто не может что-то сказать.

— Как отреагировала Тутберидзе?

— Ну как, мы пришли... Поговорили, пришла к тренировку, и все стало как было раньше.

— А с Плющенко прощались, как прошло?

— Все нормально, да, конечно.

— Он удивился?

— Вроде нормально отреагировал.

— А в какой момент пришло это понимание?

— После чемпионата мира я думала, как будет развиваться следующий сезон, и решила, что лучше будет так. Для меня он, конечно, был неудачей. На тренировках я всегда катала чисто, а получилось... так.

В олимпийском сезоне фигуристка предстанет в образе знаковой мексиканской художницы Фриды Кало под саундтрек из одноименного фильма.