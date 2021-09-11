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Елизавета Туктамышева: прокат короткой программы на олимпийский сезон. Видео

17:50
11 сентября. Челябинск. Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 сентября. Челябинск. Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Елизавета Туктамышева представила новую короткую программу, поставленную Ильей Авербухом. В качестве музыкального сопровождения было выбрано танго аргентинского композитора Астора Пьяццоллы «Обливион» в исполнении певицы Misia.

Чемпионка мира и Европы чисто исполнила тройной аксель в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

Также Туктамышева чисто прыгнула тройной лутц — двойной тулуп и тройной флип.

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Иван Шитик все материалы автора

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