Елизавета Туктамышева: прокат короткой программы на олимпийский сезон. Видео

Елизавета Туктамышева представила новую короткую программу, поставленную Ильей Авербухом. В качестве музыкального сопровождения было выбрано танго аргентинского композитора Астора Пьяццоллы «Обливион» в исполнении певицы Misia.

Чемпионка мира и Европы чисто исполнила тройной аксель в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

Также Туктамышева чисто прыгнула тройной лутц — двойной тулуп и тройной флип.