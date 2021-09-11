Елизавета Туктамышева: прокат короткой программы на олимпийский сезон. Видео
17:50
Елизавета Туктамышева представила новую короткую программу, поставленную Ильей Авербухом. В качестве музыкального сопровождения было выбрано танго аргентинского композитора Астора Пьяццоллы «Обливион» в исполнении певицы Misia.
Чемпионка мира и Европы чисто исполнила тройной аксель в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.
Также Туктамышева чисто прыгнула тройной лутц — двойной тулуп и тройной флип.
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