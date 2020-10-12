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Трусова поблагодарила тренеров после победы в Москве, но не упомянула Розанова

14:54
Александра Трусова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александра Трусова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Российская фигуристка Александра Трусова после победы на 2-м этапе Кубка России в Москве опубликовала в Instagram новое фото. В публикации 16-летняя россиянка поблагодарила тренеров за работу, но не упомянула Сергея Розанова, с которым летом этого года переходила из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Сезон открыт! Спасибо большое моим тренерам и хореографам: Евгению Викторовичу Плющенко, Дмитрию Сергеевичу Михайлову, Сергею Андреевичу Алексееву, а также Марии Валерьевне Боровиковой и Марине Александровне Акелькиной, всем тем, кто помогает мне становиться лучше и сильнее», — написала Трусова.

Александра Трусова выиграла произвольную программу на этапе Кубка России в Москве и стала победительницей турнира. После третьего места в короткой программе ученица Евгения Плющенко опередила подопечных Этери Тутберидзе Камилу Валиеву и Дарью Усачеву.

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