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Трусова не объяснила, почему отказалась исполнять тройной аксель

Фигуристка Александра Трусова рассказала, что по некоторым причинам отказалась от исполнения тройного акселя в короткой программе на чемпионате России в Челябинске.

Трусова чисто исполнила короткую программу без тройного акселя и получила за нее 75,76 балла.

— По некоторым причинам исполняла двойной аксель. Травма? А почему я должна рассказывать про это? Постараюсь просто делать свою работу, а оценки и место уже второе дело, — цитирует «РИА Новости» Трусову.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201225/trusova-1590990459.html

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