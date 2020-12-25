Трусова не объяснила, почему отказалась исполнять тройной аксель

Фигуристка Александра Трусова рассказала, что по некоторым причинам отказалась от исполнения тройного акселя в короткой программе на чемпионате России в Челябинске.

Трусова чисто исполнила короткую программу без тройного акселя и получила за нее 75,76 балла.

— По некоторым причинам исполняла двойной аксель. Травма? А почему я должна рассказывать про это? Постараюсь просто делать свою работу, а оценки и место уже второе дело, — цитирует «РИА Новости» Трусову.