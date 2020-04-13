«Трусова имела право на отпуск». Бестемьянова ответила недовольным фигуристкой фанатам

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова в интервью «СЭ» прокомментировала реакцию части болельщиков на недавнюю поездку за рубеж Александры Трусовой. После видео в Instagram с прыжком на роликах фигуристку обвинили в несоблюдении карантина.

— Естественно, ее [Трусову] можно понять. Она использовала редкое время на отпуск, чтобы хоть как-то скинуть напряжение. И имела на это право. Никто не предполагал, что так все пойдет. Мы сами летали в феврале, в марте только вернулись. Никому в голову не приходило, что все будет так серьезно. А что касается карантина — ну давайте согласимся, что в Подмосковье на дачных участках он проходит иначе. Мы тоже за городом, да, в основном сидим дома, но можем пройтись по участку, погулять с нашими собаками, никому не мешая. Да, мы не можем поехать в Москву, это неприятно. Но я искренне сочувствую людям, которые оказались заперты дома в Москве, — сказала Бестемьянова. (Дмитрий Кузнецов)

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