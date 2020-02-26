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Трусова и Косторная выступили с новыми номерами на шоу в Москве

23:06
26 февраля. Москва. Александра Трусова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
26 февраля. Москва. Александра Трусова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию россиянка Александра Трусова и чемпионка Европы Алена Косторная представили новые показательные номера на шоу «Путь к победе!» в Москве, сообщает ТАСС.

Сезон-2019/20 15-летняя Трусова проводила с прошлогодней показательной программой под песню исполнительницы Sia под названием Unstoppable, дебют которой состоялся на чемпионате мира среди юниоров — 2019. Новая программа поставлена под трек Stadchen пианистки Хатии Буниатишвили на мотив вальса Франца Шуберта. В ходе его представления фигуристка продемонстрировала тройной аксель (с падением), тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

16-летняя Косторная выступала с показательной программой под саундтрек из фильма «Пятьдесят оттенков серого». Новый номер спортсменки поставлен под танго Астора Пьяццолы Adios Nonino. ходе его представления фигуристка продемонстрировала тройной лутц и двойной аксель, а также допустила падение с тройного флипа.

26&nbsp;февраля. Москва. Дмитрий Губерниев&nbsp;&mdash; ведущий гала-вечера фигуристов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7846917

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