Трусова и Косторная выступили с новыми номерами на шоу в Москве

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию россиянка Александра Трусова и чемпионка Европы Алена Косторная представили новые показательные номера на шоу «Путь к победе!» в Москве, сообщает ТАСС.

Сезон-2019/20 15-летняя Трусова проводила с прошлогодней показательной программой под песню исполнительницы Sia под названием Unstoppable, дебют которой состоялся на чемпионате мира среди юниоров — 2019. Новая программа поставлена под трек Stadchen пианистки Хатии Буниатишвили на мотив вальса Франца Шуберта. В ходе его представления фигуристка продемонстрировала тройной аксель (с падением), тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

16-летняя Косторная выступала с показательной программой под саундтрек из фильма «Пятьдесят оттенков серого». Новый номер спортсменки поставлен под танго Астора Пьяццолы Adios Nonino. ходе его представления фигуристка продемонстрировала тройной лутц и двойной аксель, а также допустила падение с тройного флипа.