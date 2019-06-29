Трусова и Андо. Историческое фото

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова поделилась в своем Инстаграме фотографией с двукратной чемпионкой мира Мики Андо.

Японка Андо - первая в мире фигуристка, прыгнувшая на соревнованиях четверной прыжок. Фигуристка выполнила четверной сальхов в финале серии юниорского "Гран-при"-2002/03. Трусова, тренирующая у Этери Тутберидзе, - первая, кто исполнил два четверных прыжка в одной программе.С сезона-2019/20 15-летняя фигуристка будет выступать на взрослом уровне вместе с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

В настоящий момент Трусова вместе с одногруппницами чемпионкой России Анной Щербаковой и победительницей юниорского финала "Гран-при" Аленой Косторной находится в Японии, где выступает в ледовых шоу.