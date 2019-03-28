Тренер Самарина: "Козырь Александра - сильная техническая составляющая"

Тренер серебряного призера чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Самарина Светлана Соколовская отметила, чем выделяется среди других ее подопечный. Она также рассказала, что верит в него с закрытыми глазами, беспрекословно.

– Среди всех моих спортсменов, больших и маленьких, Саша выделяется тем, что мне верит, - приводит ФФКР слова Соколовской. - До него у меня не было таких учеников, не было таких результатов, но как тренер и ученик мы с Сашей совпали. Ведь бывает, что и спортсмен, и тренер все такие талантливые, великие, но не случается совпадения, не приходят результаты. А у нас с Самариным такое совпадение изнутри.

Я в него верю с закрытыми глазами, беспрекословно, кто бы мне что ни говорил. И, по-видимому, у него тоже что-то такое произошло – все, что я говорю, он делает, исполняет, без всяких оговорок. По поводу принятия решений, я отталкиваюсь от его внутреннего состояния. Сейчас он ничего от меня не скрывает. Раньше отмахивался: "Все нормально!" А сейчас многим делится. Поэтому я стала ему давать право выбора. Мы к этому вместе пришли.

– В адрес фигуриста Самарина приходилось слышать характеристики, дескать, – техничный, но "деревянный". Как вы реагировали на это?

– Но я же не слепая. Да, Саша никогда не будет кататься как Дима Алиев, который от природы такой, как Миша Коляда – легкий, пластичный. Саша – солдат. Даже по нутру. За все время, что мы вместе, он написал мне пару стихотворений. И не то, что "я люблю вас", нет, а строгие, благодарные строки, от которых у меня слезы на глазах наворачивались. Да, Саня не будет таким, как другие ребята. Но его козырь – сильная техническая составляющая, оценка. Саша не встанет в кораблик на полкатка и не поднимет ногу как Браун, и люди абсолютно правы, что у него этого нет. Но у Сани есть свои объективные плюсы и преимущества.

Напомним, что Самарин в борьбе за титул чемпиона Европы уступил испанцу Хавьеру Фернандесу, для которого это был последний турнир в карьере.

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