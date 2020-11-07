Тренер, напророчившая возвращение Медведевой в Россию, объяснила травмы фигуристки

Серебряная призерка Олимпиады-1980 и тренер Марина Черкасова в разговоре с «СЭ» объяснила, почему Евгения Медведева после возвращения в «Хрустальный» пока не смогла поучаствовать ни в одном старте. Черкасова — одна из немногих, кто предсказывал казавшееся невозможным сотрудничество вице-чемпионки Пхенчхана с Тутберидзе, причем еще в октябре 2019 года.

— Я рада, что она вернулась, — сказала Черкасова. — Думаю, Жене все же лучше кататься в России, у своего наставника.

— Пока выступать, правда, не удается.

— Она долго не тренировалась по методике Тутберидзе, так что думаю, проблемы со здоровьем связаны с высокими нагрузками. Она отвыкла от такого объема и оказалась к ним не готова. Возможно, не рассчитали силы. Но это проблема не только ее — сейчас на всех уровнях из-за паузы много травм. А у большинства детей карантин продолжается, вот у нас льда у детей почти нет, программы не готовы, соревнования отменяют, родители переживают. Ситуация очень тяжелая. Да, сборникам создают условия, наверное, их контакты ограничивают, чтобы не общаться с потенциальными разносчиками этого коронавируса. Сейчас дети в садах знают, что это такое, ужас. Поэтому сейчас остается только надеяться, что не будет нового закрытия. (Дмитрий Кузнецов)